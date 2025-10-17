PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogen und ohne Versicherung unterwegs

Landkreis Sömmerda (ots)

Donnerstagmorgen stoppten Polizeibeamte in Leubingen einen E-Scooter-Fahrer, der u. a. ohne Versicherungskennzeichen unterwegs gewesen war. Der 23-Jährige wurde gegen 07:20 Uhr auf der Straße nach Kölleda kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Zudem reagierte ein Drogentest positiv auf Methamphetamin. Der Fahrer musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

