Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Unter Drogen und ohne Versicherung unterwegs
Landkreis Sömmerda (ots)
Donnerstagmorgen stoppten Polizeibeamte in Leubingen einen E-Scooter-Fahrer, der u. a. ohne Versicherungskennzeichen unterwegs gewesen war. Der 23-Jährige wurde gegen 07:20 Uhr auf der Straße nach Kölleda kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Zudem reagierte ein Drogentest positiv auf Methamphetamin. Der Fahrer musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. (DS)
