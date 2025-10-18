PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbelehrbar

Erfurt (ots)

Am 18.10.2025 gegen 02:30 Uhr kontrollierten Beamte des ID Süd einen 25jährigen Audi-Fahrer in der Straße Am Herrenberg aufgrund seiner zügigen Fahrweise. Der Grund für die Enthemmung war schnell gefunden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,32 Promille, zudem reagierte ein Drogentest positiv auf Cannabiskonsum. Zu guter Letzt war der Herr aufgrund Verkehrsdelikten nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Da die 25jährige Halterin auf dem Beifahrersitz ebenfalls nicht mehr fahrtüchtig war, wurde der Schlüssel des Audis sichergestellt.

Der Herr musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und erhielt eine Strafanzeige aufgrund Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Nicht schlecht staunten weitere Kollegen, als ihnen das Fahrzeug gegen 05:00 Uhr in der Weimarischen Straße auffiel. Nunmehr mit der Halterin am Steuer, welche sich kurzerhand den Ersatzschlüssel organisierte. Ihre Alkoholisierung war zwar auf 0,4 Promille abgesunken, jedoch stand auch sie unter dem Einfluss von THC.

Daher musste sie die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Der zweite Fahrzeugschlüssel wurde ebenfalls sichergestellt. (MF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 7443 0
E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 18.10.2025 – 16:50

    LPI-EF: Verkehrsunfall zwischen Pkw und 11-jährigem Mädchen in Erfurt

    Erfurt (ots) - Am Samstagnachmittag ereignete sich im Erfurter Stadtteil Roter Berg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges Mädchen verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat das Kind gegen 15:50 Uhr unvermittelt die Fahrbahn der Straße "Julius-Leber-Ring", ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Eine 26-jährige Lenkerin eines Pkw konnte trotz ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 13:44

    LPI-EF: Unter Drogen und ohne Versicherung unterwegs

    Landkreis Sömmerda (ots) - Donnerstagmorgen stoppten Polizeibeamte in Leubingen einen E-Scooter-Fahrer, der u. a. ohne Versicherungskennzeichen unterwegs gewesen war. Der 23-Jährige wurde gegen 07:20 Uhr auf der Straße nach Kölleda kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Zudem reagierte ein Drogentest positiv auf Methamphetamin. Der Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren