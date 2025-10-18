Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbelehrbar

Erfurt (ots)

Am 18.10.2025 gegen 02:30 Uhr kontrollierten Beamte des ID Süd einen 25jährigen Audi-Fahrer in der Straße Am Herrenberg aufgrund seiner zügigen Fahrweise. Der Grund für die Enthemmung war schnell gefunden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,32 Promille, zudem reagierte ein Drogentest positiv auf Cannabiskonsum. Zu guter Letzt war der Herr aufgrund Verkehrsdelikten nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Da die 25jährige Halterin auf dem Beifahrersitz ebenfalls nicht mehr fahrtüchtig war, wurde der Schlüssel des Audis sichergestellt.

Der Herr musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und erhielt eine Strafanzeige aufgrund Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Nicht schlecht staunten weitere Kollegen, als ihnen das Fahrzeug gegen 05:00 Uhr in der Weimarischen Straße auffiel. Nunmehr mit der Halterin am Steuer, welche sich kurzerhand den Ersatzschlüssel organisierte. Ihre Alkoholisierung war zwar auf 0,4 Promille abgesunken, jedoch stand auch sie unter dem Einfluss von THC.

Daher musste sie die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Der zweite Fahrzeugschlüssel wurde ebenfalls sichergestellt. (MF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell