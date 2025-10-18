PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geisterfahrerin verursacht Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Mehrere Fahrzeugführer sind am Abend des 18.10.2025 noch einmal mit dem Schrecken davon gekommen. Zuvor kam ihnen auf der Bundesstraße 7, kurz nach dem Ortsausgang Erfurt in Fahrtrichtung Weimar, ein Pkw Toyota als sogenannter Falschfahrer entgegen. Das Fahrzeug fuhr unbeirrt stadteinwärts, so dass mehrere regulär stadtauswärts fahrende Fahrzeugführer Gefahrenbremsungen oder Ausweichmanöver zur Verhinderung einer Kollision ausführen mussten. Bei einem Ausweichmanöver kollidierte ein bisher unbekannter VW SUV mit einem neben ihm fahrenden Pkw VW eines 29-Jährigen. Der Ausweichende setzte seine Fahrt jedoch ohne Angaben zu seinen Personalien fort. Der 29jährige VW-Fahrer erlitt Beschädigungen an der gesamten Fahrerseite in Höhe von etwa 5.000,- Euro.

Durch Zeugen konnte das Kennzeichen des Falschfahrers mitgeteilt und die 59jährige Fahrzeugführerin ermittelt werden. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum lagen nicht vor. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und sie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort beanzeigt.

Zeugen, welche der Geisterfahrerin ebenfalls ausweichen mussten, werden gebeten sich beim ID Süd, unter Angabe der Vorgangsnummer 0271607/2025, zu melden. Ebenfalls werden Zeugen gesucht, welche Angaben zum noch flüchtigen SUV machen können. (MF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 7443 0
E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
