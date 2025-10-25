Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Sicher Verlauf der Drittligabegegnung SV Waldhof Mannheim - TSV 1860 München

Mannheim (ots)

Am heutigen Samstag fand im Mannheimer Carl-Benz-Stadion die Drittligabegegnung zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem TSV 1860 München statt. Das Spiel endete mit einem 3:1-Heimsieg für den SV Waldhof Mannheim.

Aus polizeilicher Sicht verlief die Begegnung insgesamt ruhig und ohne nennenswerte Zwischenfälle. Zwischen den Fangruppen kam es zu keinerlei größeren Auseinandersetzungen. Bei der Anreise konnten im Umfeld des Hauptbahnhofs Mannheim sämtliche Aufeinandertreffen der beiden Fanlager unterbunden werden. Insgesamt wurden bis dato vier Straftaten registriert und vereinzelt wurde im Umfeld des Stadions Pyrotechnik in Form von Böllern gezündet.

Die Polizei Mannheim war mit einem umfangreichen Kräfteaufgebot im Einsatz und hatte sich intensiv auf die Veranstaltung vorbereitet. Unterstützt wurden die örtlichen Einsatzkräfte durch Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei. Neben mehreren Einsatzhundertschaften befanden sich auch die Reiterstaffel, Polizeidrohnen sowie die Wasserwerferstaffel im Einsatz. Dank der umsichtigen Einsatzplanung und der guten Zusammenarbeit mit dem Veranstalter konnte ein sicherer Ablauf der Begegnung gewährleistet werden.

Polizeiführer Michael Reichert zog am Abend ein positives Fazit:

"Unsere Einsatzkonzeption ist voll aufgegangen. Durch die gute Vorbereitung, das besonnene Verhalten der Fans und die enge Abstimmung aller Beteiligten konnten wir einen sicheren und weitgehend störungsfreien Spieltag gewährleisten."

Das Polizeipräsidium Mannheim bedankt sich bei allen Einsatzkräften sowie bei den Fans beider Mannschaften für das überwiegend besonnene Verhalten und den friedlichen Verlauf des Spieltages.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell