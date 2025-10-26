Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim Oststadt: mit 1,5 Promille und E-Scooter unterwegs

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 02:30 Uhr führten Beamte des Polizeirevier Mannheim Oststadt in der Augustaanlage eine Verkehrskontrolle mit dem Fahrer eines E-Scooters durch. Beim Herantreten an den Fahrer konnten die Beamten bereits einen deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Der Fahrer des E-Scooters musste die Beamten zwecks einer Blutentnahme mit aufs Polizeirevier begleiten. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte er entlassen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell