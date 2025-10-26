POL-MA: Mannheim Oststadt: mit 1,5 Promille und E-Scooter unterwegs
Mannheim (ots)
In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 02:30 Uhr führten Beamte des Polizeirevier Mannheim Oststadt in der Augustaanlage eine Verkehrskontrolle mit dem Fahrer eines E-Scooters durch. Beim Herantreten an den Fahrer konnten die Beamten bereits einen deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Der Fahrer des E-Scooters musste die Beamten zwecks einer Blutentnahme mit aufs Polizeirevier begleiten. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte er entlassen werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell