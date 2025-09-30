Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei führt Schwerpunktkontrollen zum Radverkehr durch

Osnabrück (ots)

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit hat die Polizei Osnabrück am Montag Schwerpunktkontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Ziel der Maßnahmen war es, das Verhalten von Radfahrenden sowie von Autofahrenden gegenüber Radfahrenden zu überprüfen. Die mobilen und stationären Kontrollen fanden an bekannten Verkehrsunfallhäufungspunkten sowie an Stellen statt, an denen in der Vergangenheit wiederholt Verstöße festgestellt worden waren.

Bei Rad- und Pedelecfahrenden wurden insgesamt 33 Verstöße registriert, darunter die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt (4 Fälle), Vorfahrtsverletzungen und Rotlichtmissachtungen (9 Fälle), das Befahren unzulässiger Verkehrsbereiche (10 Fälle) sowie weitere Verstöße (10 Fälle).

Bei Autofahrenden wurden 53 Verstöße festgestellt. Dazu zählen die Missachtung des Rotlichts (6 Fälle), das Parken auf Radwegen (3 Fälle), die Nutzung des Mobiltelefons (7 Fälle), Verstöße gegen das Überholverbot von einspurigen Fahrzeugen (19 Fälle), Gurtverstöße (3 Fälle) sowie weitere Ordnungswidrigkeiten (7 Fälle). Zusätzlich wurden acht Verkehrsverstöße durch E-Scooter festgestellt.

Insgesamt wurden 86 Verstöße geahndet. Hieraus resultierten Buß- und Verwarngelder in Höhe von rund 3.735 Euro (ohne Berücksichtigung sonstiger Verstöße). Neben den Anzeigen wurden Verkehrsteilnehmende auf die Gefahren der festgestellten Verstöße hingewiesen.

Ergänzend führten Kontaktbeamte am Morgen Schulwegkontrollen durch. Dabei wurden vor allem Elterntaxis festgestellt, die Radwege oder Gehwege befuhren oder dort hielten. In Gesprächen wurden insbesondere Kinder auf ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr aufmerksam gemacht.

Darüber hinaus vollstreckte die Polizei im Zuge der Kontrollen zwei Haftbefehle. Zudem wurden vier ausländische Führerscheine sichergestellt.

