Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Hafen: Schiffsunfall im Hafen - Brücke vorsorglich voll gesperrt

Osnabrück (ots)

Heute Morgen (6:45 Uhr) kam es im Osnabrücker Hafen zu einem Schiffsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Binnenschiff den Stichkanal in bislang unbekannte Richtung, als es vermutlich aufgrund einer zu geringen Ladung - und der damit verbundenen hohen Wasserlage - mit dem Führerhaus gegen eine Brücke stieß.

Das Führerhaus wurde dabei vollständig zerstört. Der Kapitän des Schiffes erlitt leichte Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte medizinisch versorgt.

Unterhalb der betroffenen Brücke verlaufen Gas- und Wasserleitungen. Die Wasserleitung weist augenscheinlich Beschädigungen auf, die derzeit durch Fachkräfte begutachtet werden. Auch die Statik der Brücke wird überprüft.

Bis zum Abschluss der Untersuchungen bleibt die Brücke vorsorglich voll gesperrt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort werden durch unsere Einsatzkräfte durchgeführt. Die Wasserschutzpolizei Minden befindet sich auf der Anfahrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell