Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Unfallflucht auf der Menslager Straße - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Menslager Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Unbekannter mit seinem VW Polo zwischen 4.20 Uhr und 5.20 Uhr die Menslager Straße in Richtung des Kreisverkehrs an der Friedrichstraße. Dabei überfuhr er eine vor dem Kreisel befindliche Verkehrsinsel und beschädigte zwei Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Verkehrsteilnehmer entdeckte den Schaden wenig später und informierte die Polizei. Die Polizei in Bersenbrück hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 05439/9690 zu melden. Der Unfallwagen dürfte vorne links einen Unfallschaden aufweisen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell