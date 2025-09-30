PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Illegale Müllentsorgung im Waldgebiet - Polizei bittet um Hinweise (Foto)

POL-OS: Bad Rothenfelde: Illegale Müllentsorgung im Waldgebiet - Polizei bittet um Hinweise (Foto)
Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagabend (23.45 Uhr) und Samstagabend (20.30 Uhr) wurde im Waldgebiet zwischen der Parkstraße und dem Obersundernweg unterhalb der Bismarckhütte unerlaubt Müll abgeladen. Bei dem entsorgten Material handelt es sich unter anderem um Hausrat. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts einer Straftat nach den geltenden Umweltvorschriften aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Rothenfelde unter der Telefonnummer 05424/293290 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

