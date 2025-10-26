PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Am frühen Sonntagmorgen sollte gegen 02:20 Uhr ein Fahrzeug in der Neulandstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 27-jährige Fahrer des Wagens wendete sein Fahrzeug bei erkennen des Streifenwagens sofort und versuchte sich auf einem nahegelegenen Parkplatz zu verstecken. Jedoch schlug dieser Versuch fehl. Bei dem Fahrer konnten eindeutige Hinweise auf einen Alkoholkonsum festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,5 Promille. Im laufe der Ermittlungen gab der Mann zudem zu, dass er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Er wird sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

