PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Sicherheitstag in Eitorf - Polizei und Ordnungspartner zeigen starke Präsenz

POL-SU: Sicherheitstag in Eitorf - Polizei und Ordnungspartner zeigen starke Präsenz
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Eitorf (ots)

Am Mittwoch (08. Oktober) fand in Eitorf ein sogenannter Sicherheitstag der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis statt. Gemeinsam mit den Ordnungsämtern der Gemeinden Eitorf und Windeck, Mitarbeitenden der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (RSVG) sowie des Bundesamtes für Logistik und Mobilität (BALM) stand der Tag ganz im Zeichen der Verkehrssicherheit und Kriminalitätsbekämpfung. Ziel der Aktion war es, die Straßen-, Gewalt- und Rauschgiftkriminalität zu bekämpfen und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken.

Rund 50 Einsatzkräfte waren ganztägig im Eitorfer und Windecker Stadtgebiet unterwegs, um durch verstärkte Präsenz im öffentlichen Raum für Sicherheit zu sorgen. Die Einsatzleitung lag bei Polizeihauptkommissar Dirk Müller.

Im Bereich des Eitorfer Marktplatzes informierten Beamtinnen der Kriminal- und Verkehrsunfallprävention an einem Infostand über Themen wie Taschendiebstahl, sicheres Fahrradfahren und den Umgang mit Pedelecs. Besonderes Interesse weckte die Vorführung einer Airbag-Weste für Motorradfahrende, deren Luftpolstersystem bei einem Sturz den gesamten Oberkörper schützt.

Ein Schwerpunkt des Sicherheitstages lag im Verkehrsbereich. An mehreren Kontrollstellen wurden rund 300 Fahrzeuge und über 350 Personen überprüft. Unterstützt durch Mitarbeitende des BALM und deren technische Ausstattung konnten dabei insbesondere im Güterverkehr mehrere Verstöße festgestellt und geahndet werden.

Durch Geschwindigkeitskontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten wurden rund 30 Verstöße festgestellt, die mit Verwarnungsgeldern und Ordnungswidrigkeitenanzeigen geahndet wurden. Darüber hinaus wurden vier Handyverstöße sowie knapp 50 weitere Ordnungswidrigkeiten, unter anderem wegen nicht angelegter Sicherheitsgurte, registriert. Fünf Verkehrsteilnehmende wurden ohne gültige Fahrerlaubnis angetroffen - gegen sie wurden Strafanzeigen gefertigt, und sie mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen.

Mitarbeitende der RSVG kontrollierten in Bussen die Fahrscheine von über 400 Fahrgästen. In 25 Fällen mussten Fahrgäste wegen fehlender oder ungültiger Fahrausweise ein erhöhtes Beförderungsentgelt zahlen. Zudem konnte die Polizei zwei per Haftbefehl gesuchte Personen antreffen. Ein 43-jähriger Eitorfer, der wegen Betruges gesucht wurde, und eine 30-jährige Frau aus Windeck, gegen die ein Haftbefehl wegen Beleidigung vorlag, konnten ihre Geldstrafen begleichen und wurden anschließend entlassen.

Zum Abschluss zeigte sich Polizeihauptkommissar Dirk Müller zufrieden mit dem Verlauf des Sicherheitstages:"Die enge Zusammenarbeit mit unseren Netzwerkpartnern hat erneut gezeigt, wie wirkungsvoll abgestimmte Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit beitragen können. Mein Dank gilt allen Beteiligten für ihren engagierten Einsatz." #RheinSiegSicher (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 11:39

    POL-SU: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall - Pkw brennt vollständig aus

    Ruppichteroth (ots) - Am späten Dienstagabend (07. Oktober) kam es auf der Kreisstraße 55 (K 55) in Ruppichteroth zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 23:45 Uhr waren ein 29-jähriger Mann und eine 24-jährige Frau mit einem Opel auf der K 55 aus Richtung Windeck-Rossel kommend in Richtung Ruppichteroth-Ifang unterwegs. In ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 11:28

    POL-SU: Geld aus Pkw gestohlen / Trickdiebstahl vermutet

    Hennef (ots) - Am Dienstag (07. Oktober) kam es in Hennef zu einem Diebstahl von Bargeld aus einem Pkw. Gegen 10:50 Uhr hatte ein 61 Jahre alter Hennefer bei einer Bank an der Frankfurter Straße Bargeld abgehoben. Damit ging er zu seinem Auto, das er in der Nähe abgestellt hatte, steckte das Geld in einen Rucksack und fuhr los. Er musste dann kurz warten, weil ein Unbekannter vor ihm auf der Straße Geld verloren hatte ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 11:26

    POL-SU: Hilfsbereitschaft ausgenutzt / 23-Jähriger Opfer von Trickdiebstahl

    Siegburg (ots) - In Siegburg wurde am Dienstag (07. Oktober) ein 23-Jähriger Opfer eines Trickdiebstahls. Der junge Siegburger befand sich gegen 10:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Barbarastraße im Ortsteil Stallberg. Als er diesen gerade betreten wollte, wurde er von einem Unbekannten angesprochen. Dabei habe dieser sehr aufgeregt gewirkt und in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren