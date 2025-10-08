Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Geld aus Pkw gestohlen

Trickdiebstahl vermutet

Hennef (ots)

Am Dienstag (07. Oktober) kam es in Hennef zu einem Diebstahl von Bargeld aus einem Pkw. Gegen 10:50 Uhr hatte ein 61 Jahre alter Hennefer bei einer Bank an der Frankfurter Straße Bargeld abgehoben. Damit ging er zu seinem Auto, das er in der Nähe abgestellt hatte, steckte das Geld in einen Rucksack und fuhr los. Er musste dann kurz warten, weil ein Unbekannter vor ihm auf der Straße Geld verloren hatte und dies zunächst einsammelte. Als der Hennefer weiterfuhr, vernahm er ein Zischen und bemerkte, dass ein Reifen seines VW Luft verlor. Vor den Schranken des Bahnübergangs parkte der Hennefer daher sein Fahrzeug, stieg aus und entdeckte ein Metallrohr, das im hinteren rechten Reifen steckte. Ein Mann mit Warnweste sprach den 61-Jährigen sogleich an und gab vor, helfen zu wollen. Er verschwand dann hinter einem der angrenzenden Häuser und kehrte später mit einem Reparatur-Set zurück. Der VW-Fahrer telefonierte inzwischen, um Hilfe zu rufen. Den Mann mit der Warnweste, der nur Englisch sprach, schickte er wieder weg, da der zerstörte Reifen mit dem Flickzeug nicht zu reparieren war. Erst kurz darauf bemerkte der Hennefer, dass der schwarze Rucksack nicht mehr in seinem Auto war. Darin befanden sich neben dem hohen vierstelligen Bargeldbetrag auch mehrere Schlüssel und Fahrzeugpapiere. Der Bestohlene geht davon aus, dass er gezielt abgelenkt wurde, damit eine zweite Person die Tasche aus seinem Auto stehlen konnte. Die hinzugerufenen Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein, die jedoch erfolglos blieb. Der Unbekannte mit der Warnweste wurde wie folgt beschrieben: schmale Statur, er trug dunkle Turnschuhe, eine blaue Jeanshose und ein helles Oberteil unter der Warnweste. Die Polizei, die Ermittlungen wegen Diebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen hat, bittet Zeugen sich unter 02241 541-3521 zu melden. (Uhl)

