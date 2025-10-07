Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falsche Bankmitarbeiterin erbeutet vierstelligen Betrag

Sankt Augustin (ots)

Am Montagnachmittag (06. Oktober) ist eine Seniorin aus Sankt Augustin Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Gegen 16:00 Uhr erhielt die Geschädigte einen Anruf einer bislang unbekannten Frau, die sich als Mitarbeiterin eines Geldinstituts ausgab.

Die Anruferin erklärte, dass ein hoher Geldbetrag vom Konto der Seniorin abgebucht worden und die Polizei bereits über den Vorfall informiert sei. Um die angeblichen Abbuchungen zu überprüfen, forderte die falsche Bankmitarbeiterin Zugriff auf das Online-Banking der Geschädigten.

Im Vertrauen auf die Echtheit des Anrufs folgte die Seniorin den Anweisungen - kurze Zeit später stellte sie fest, dass ein vierstelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht worden war.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt vor dieser Betrugsmasche. Echte Bankmitarbeiter fordern am Telefon niemals zur Herausgabe sensibler Daten oder zur Durchführung von Transaktionen auf. Betroffene sollten in solchen Fällen sofort das Gespräch beenden und sich an die Polizei wenden. Halten sie Rücksprache über die Ihnen bekannten Servicenummern Ihrer Bank. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell