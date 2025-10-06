Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrüche in gegenüberliegende Erdgeschosswohnungen

Troisdorf (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag (02. Oktober), 16:00 Uhr, und Samstag (04. Oktober), 12:30 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Maarstraße in Troisdorf-Spich zu zwei Wohnungseinbrüchen in gegenüberliegende Erdgeschosswohnungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter zunächst auf noch ungeklärte Weise Zugang zum Hausflur. Anschließend hebelten sie die Eingangstür einer Erdgeschosswohnung auf und entwendeten einen zweistelligen Bargeldbetrag.

Am Samstag (04. Oktober) zwischen 08:45 Uhr und 13:00 Uhr ereignete sich in der gegenüberliegenden Wohnung des gleichen Hauses ein weiterer Einbruch. Auch hier wurde die Wohnungstür aufgehebelt. Die Täter entwendeten diesmal einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Maarstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden.

Hinweise der Polizei:

Zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie kostenlose Beratungen durch Spezialisten der Kriminalpolizei in Siegburg. Kontaktieren Sie für weitere Informationen oder Termine 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. #RiegelVor (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell