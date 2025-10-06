Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrssünder versucht Polizei zu täuschen

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zu Freitag (03. Oktober) gegen 01:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Wache Sankt Augustin einen Skoda-Fahrer auf der Martinuskirchstraße.

Bei der Überprüfung versuchte der 25-jährige Fahrzeugführer zunächst, die Einsatzkräfte zu täuschen, indem er falsche Personalien angab. Personaldokumente hatte der 25-Jährige nicht dabei. Durch weitere Ermittlungen konnte die tatsächliche Identität des Mannes jedoch schnell festgestellt werden. Der Grund für die Täuschung wurde ebenfalls bekannt: Der 25-Jährige besitzt keine gültige Fahrerlaubnis.

Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht - der Test reagierte positiv. Der Mann räumte ein, zwei Tage zuvor einen Joint konsumiert zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet. Zudem fertigten die Polizisten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen falscher Namensangabe. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell