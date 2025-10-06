Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Troisdorf (ots)

Am Sonntagabend (05. Oktober) kam es gegen 19:15 Uhr im Kreuzungsbereich Frankfurter Straße (B 8) / Alfred-Delp-Straße / Zum Altenforst in Troisdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Fußgängerin verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen wollte die junge Frau die Frankfurter Straße über die beampelte Fußgängerfurt in Richtung Alfred-Delp-Straße überqueren. Zeitgleich befuhr eine 46 Jahre alte Frau mit ihrem Skoda die Alfred-Delp-Straße und bog nach links auf die Frankfurter Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und der Fußgängerin.

Die 18-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Sowohl die Autofahrerin als auch die Fußgängerin gaben an, dass ihre jeweiligen Ampeln Grünlicht gezeigt hätten.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gegen die 46-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet. (Re)

