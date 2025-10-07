PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw-Fahrer nach Abkommen von der Fahrbahn leicht verletzt

Ruppichteroth (ots)

Am Montagmorgen (06. Oktober) kam es auf der Kreisstraße 17 (K 17) in Ruppichteroth zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 32-jähriger Mann aus Königswinter leicht verletzt wurde.

Gegen 07:45 Uhr war der Fahrer mit seinem VW auf der K 17 aus Richtung Winterscheid in Richtung Bröl unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam schließlich auf allen vier Rädern auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Der 32-Jährige wurde leicht verletzt und nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 15:14

    POL-SU: Falsche Bankmitarbeiterin erbeutet vierstelligen Betrag

    Sankt Augustin (ots) - Am Montagnachmittag (06. Oktober) ist eine Seniorin aus Sankt Augustin Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Gegen 16:00 Uhr erhielt die Geschädigte einen Anruf einer bislang unbekannten Frau, die sich als Mitarbeiterin eines Geldinstituts ausgab. Die Anruferin erklärte, dass ein hoher Geldbetrag vom Konto der Seniorin abgebucht worden und die Polizei bereits über den Vorfall informiert sei. Um ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:41

    POL-SU: Einbrüche in gegenüberliegende Erdgeschosswohnungen

    Troisdorf (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag (02. Oktober), 16:00 Uhr, und Samstag (04. Oktober), 12:30 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Maarstraße in Troisdorf-Spich zu zwei Wohnungseinbrüchen in gegenüberliegende Erdgeschosswohnungen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter zunächst auf noch ungeklärte Weise ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:34

    POL-SU: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Troisdorf (ots) - Am Sonntagabend (05. Oktober) kam es gegen 19:15 Uhr im Kreuzungsbereich Frankfurter Straße (B 8) / Alfred-Delp-Straße / Zum Altenforst in Troisdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Fußgängerin verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen wollte die junge Frau die Frankfurter Straße über die beampelte Fußgängerfurt in Richtung Alfred-Delp-Straße überqueren. Zeitgleich befuhr eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren