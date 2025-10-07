Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw-Fahrer nach Abkommen von der Fahrbahn leicht verletzt

Ruppichteroth (ots)

Am Montagmorgen (06. Oktober) kam es auf der Kreisstraße 17 (K 17) in Ruppichteroth zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 32-jähriger Mann aus Königswinter leicht verletzt wurde.

Gegen 07:45 Uhr war der Fahrer mit seinem VW auf der K 17 aus Richtung Winterscheid in Richtung Bröl unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam schließlich auf allen vier Rädern auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Der 32-Jährige wurde leicht verletzt und nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell