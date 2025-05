BPOLI EF: Senior fährt ohne Ticket und uriniert in Zelle

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - In der vergangenen Nacht meldete sich ein 14-jähriger Junge bei der Bundespolizei in Erfurt und bat die Beamten um Hilfe. Der Deutsche ist am Vorabend nicht in seine zuständige Jugendeinrichtung zurückgekehrt. Mitten in der Nacht zeigte er sich hilflos und wusste auch nicht, wie er dorthin zurückgelangen soll. Bei der Überprüfung des Jugendlichen wurde bekannt, dass er als ...

mehr