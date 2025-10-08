PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SU: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall - Pkw brennt vollständig aus

Ruppichteroth (ots)

Am späten Dienstagabend (07. Oktober) kam es auf der Kreisstraße 55 (K 55) in Ruppichteroth zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Gegen 23:45 Uhr waren ein 29-jähriger Mann und eine 24-jährige Frau mit einem Opel auf der K 55 aus Richtung Windeck-Rossel kommend in Richtung Ruppichteroth-Ifang unterwegs. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und prallte anschließend frontal gegen einen Baum. Der Pkw kam dort zum Stillstand und geriet kurz darauf in Vollbrand.

Beide Insassen konnten das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen. Die 24-Jährige erlitt leichte, der 29-Jährige schwere Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurden beide mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr Ruppichteroth löschte den brennenden Pkw.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum bei beiden Beteiligten. Da zunächst unklar war, wer den Wagen zum Unfallzeitpunkt geführt hatte, wurden beiden Blutproben entnommen. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht, dass der 29-Jährige, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, das Fahrzeug gesteuert haben könnte.

Der ausgebrannte Opel wurde sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Löscharbeiten blieb die K 55 rund drei Stunden im Bereich der Unfallörtlichkeit gesperrt.

Während des Transports ins Krankenhaus leistete die leichtverletzte 24-Jährige Widerstand gegen die eingesetzten Polizeikräfte, indem sie um sich trat, schlug und die Beamten beleidigte. Sie musste bis zur Ankunft im Krankenhaus gefesselt werden. Verletzt wurde dabei niemand.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

