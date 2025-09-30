PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rucksack gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In der vergangenen Nacht entwendete ein Unbekannter gegen 01:30 Uhr einer Hildesheimerin, die auf einer Bank vor einer Bäckerei in der Bahnhofsallee in Hildesheim saß, einen Rucksack.

Nach bisherigen Erkenntnissen saß die Geschädigte mit einem Bekannten auf der Bank. Während sich die zwei unterhielten, kam der unbekannte Mann zu ihnen und setzte sich ebenfalls auf die Parkbank. Nur kurze Zeit später nahm er den Rucksack der Geschädigten und lief in Richtung Einumer Straße davon. In dem Rucksack waren mehrere Karten, u.a. Bundespersonalausweis und Versichertenkarte. Die Frau konnte nur wenig zu dem Unbekannten sagen. Sie gab an, dass er 165cm bis 170cm groß war, eine schwarze Jacke trug und kein Hochdeutsch sprach.

Zeugen, die zu der Tat oder dem Täter Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

