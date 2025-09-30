POL-HI: Einbruchdiebstahl in Banteln
Hildesheim (ots)
(fkl) In dem Zeitraum vom 24.09.2025, 21:00 Uhr bis 28.09.2025, 08:50 Uhr kam es in einem Vereinshaus im Rottenweg in 31028 Gronau OT Banteln zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugen, die Angaben zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068/93380 in Verbindung zu setzen.
