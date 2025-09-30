Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld. B3 - Alleinbeteiligte kommt von Fahrbahn ab

Hildesheim (ots)

Alfeld (geb). Am 29.09.2025 gegen 18:00 Uhr befuhr eine 38-jährige aus Delligsen mit ihrem Volvo die Bundesstraße 3 von Godenau kommend in Fahrtrichtung Limmer. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Delligserin rechtsseitig von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrsschild und stieß gegen einen Baum. Sie kam leichtverletzt in ein naheliegendes Krankenhaus. Durch den Zusammenstoß traten Betriebsstoffe aus dem Volvo aus. Aufgrund eines dort liegenden Wasserschutzgebietes, wurde die Straßenmeisterei Gronau sowie die Untere Wasserbehörde angefordert. Der Volvo wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

