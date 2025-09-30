Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Beschädigungen u.a. durch eingeritzte Hakenkreuze auf Sportanlage in Borsum

Hildesheim (ots)

Harsum, OT Borsum (jan) - Im Zeitraum vom 26.09.2025 gegen 11 Uhr bis zum 29.09.2025 um 18:15 Uhr begeben sich bislang unbekannte Täter auf die Sportanlage in der Straße Zum Walde. Mit einem unbekannten Gegenstand ritzen sie auf dem dortigen Pickleball-Feld zwei Hakenkreuze und einen Schriftzug mit verfassungswidrigem Inhalt auf den Boden. Darüber hinaus werden zwei Netze des Spielfeldes durch die Täter beschädigt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell