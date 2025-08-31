PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach an der Riß - Unfall verursacht und geflüchtet, Zeugen gesucht

Ulm (ots)

Am Samstag ereignete sich zwischen 11:25 Uhr und 11:40 Uhr auf dem Parkplatz des Euronics ein Verkehrsunfall. Dies konnte durch die Fahrzeughalterin festgestellt werden, nachdem diese von ihrem Einkauf zurückkehrte. An ihrem Mercedes befand sich ein Schaden am Fahrzeugheck, die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 6000 EUR. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und ist bislang unbekannt, die Polizei ermittelt. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, bittet die Polizei sich unter der Telefonnummer 07351 4470 beim Polizeirevier Biberach zu melden.

Polizeiführer vom Dienst (Dre) 1694053, Tel. 0731/188-1111

