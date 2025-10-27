PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Fahrerin rammt mit Auto mehrere Warnbaken

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Am Samstagnachmittag war eine 38-Jährige mit einem Smart auf dem rechten Fahrstreifen der BAB 5 von Weinheim in Richtung Hirschberg unterwegs. Um kurz vor 16 Uhr verlor sie aus bislang unbekanntem Grund die Spur und zog nach rechts auf den Standstreifen. Dort kollidierte das Auto mit insgesamt sechs Warnbaken, die durch die Luft geschleudert wurden. Einige landete auf dem rechten Fahrstreifen. Der 61-jährige Fahrer eines Wohnmobils konnte den plötzlich auftauchenden Hindernissen nicht mehr ausweichen und fuhr gegen die am Boden liegenden Warnbaken. Bei den beiden Kollisionen entstand ein Gesamtschaden von über 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Autobahnpolizei übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
