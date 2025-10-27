PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkene mit gefälschtem Führerschein gestoppt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend wurde der Polizei durch eine aufmerksame Zeugin ein Fahrzeug mit einer auffälligen Fahrweise gemeldet. Wenig später konnte das besagte Fahrzeug von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Eberbach in der Hirschhorner Landstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Auch hier fiel das Auto durch eine auffällige Fahrweise auf. In der Kontrolle konnte das Streifenteam unverzüglich einen Alkoholgeruch im Atem der 34-jährigen Fahrerin feststellen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,0 Promille.

Die Fahrerin wurde auf ein Polizeirevier gebracht, wo ihr durch einen Polizeiarzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Bei der intensiven Überprüfung der Dokumente der Fahrerin konnte festgestellt werden, dass der ausgehändigte Führerschein gefälscht war.

Die Fahrerin muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Urkundenfälschung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Arne Falter
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

