Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Antiquitätengeschäft - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 12 Uhr am vergangenen Montag und 12 Uhr am Freitag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Antiquitätengeschäft in der Rohrbacher Straße ein. Ersten Ermittlungen zufolge drang die Täterschaft über eine Holzverschalung neben der Eingangstür in das Geschäft ein und verließ es anschließend wieder über das Fenster eines Hinterzimmers. Es wurden unter anderem Schmuck und Münzen entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm die weiteren Einbruchsermittlungen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

