Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall zwischen Bus und Transporter

Mannheim (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein hoher Sachschaden waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag.

Gegen 15:15 Uhr fuhr ein Bus des öffentlichen Nahverkehrs auf der Morchfeldstraße im Stadtteil Rheinau und bog auf die Mallaustraße in Richtung Gewerbegebiet Mallau ab. Zur gleichen Zeit fuhr ein 60-Jähriger mit seinem VW-Transporter auf der Floßwörthstraße ebenfalls in Richtung Gewerbegebiet Mallau. Ersten Unfallermittlungen zufolge übersah der 32-jährige Busfahrer beim Abbiegen den von links kommenden Transporter und kollidierte in der Folge mit dem Heck des VW.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich eine Passagierin im Bus leicht. Eine medizinische Behandlung war jedoch nicht erforderlich.

An dem VW-Transporter und dem Bus entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Arne Falter
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

