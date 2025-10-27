PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbrüche in zwei Wohnungen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Montag wurde in Neckarau in zwei Wohnungen eingebrochen. In der Tristanstraße sowie der Brunhildstraße öffnete die Täterschaft jeweils gewaltsam die Terrassentür und durchwühlte die dortigen Wohnräume. Ersten Ermittlungen zufolge ist nicht auszuschließen, dass die beiden Taten in Verbindung miteinander stehen. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

