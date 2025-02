LPI-J: Zwei Ladendiebe erwischt

Weimar (ots) - Am Montagnachmittag befuhr ein 69-jähriger Skoda-Fahrer den Baumbachplatz in Kranichfeld. Hier beabsichtigte er vorwärts in eine Parklücke zu fahren. Offenbar verwechselte der Kranichfelder dabei aber Gas- und Bremspedal, so dass er über den Bordstein fuhr und mit der Fahrzeugfront an einer Hauswand landete. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein nahes gelegenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fassade des ...

