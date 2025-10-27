PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Mannschaftbus mit Graffiti beschmiert - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschmierte eine noch unbekannte Täterschaft den Bus der Fußballmannschaft FC Erzgebirge Aue, als dieser in der Messplatzstraße abgestellt war. Die Fußballmannschaft befand sich dort aufgrund des Fußballspiels gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim in einem nahegelegenen Hotel. Die Schriftzüge lassen darauf schließen, dass die Täterschaft in Verbindung zu einem Mannheimer Fußballverein steht. Durch die Sachbeschädigung entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06222/5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

