POL-MA: Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit Radlader - ein Mann schwer verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 33-Jähriger fuhr am Freitag mit einem Radlader auf der Heidelberger Straße in Richtung Ortsmitte. In seiner Schaufel beförderte er einen 26-jährigen Arbeitskollegen und eine Gasflasche. Aus bislang noch unbekanntem Grund fiel um kurz vor 17 Uhr der 26-Jährige mitsamt der Gasflasche aus der Schaufel auf die Straße. Der Radlader erfasste den Mann und verletzte ihn schwer am rechten Unterschenkel. Der Fahrer verlud zunächst die Gasflasche wieder in die Radladerschaufel und fuhr davon. Seinen verletzten Arbeitskollegen ließ er an der Unfallstelle zurück. Erst einige Minuten später kehrte er zurück und kümmerte sich um den 26-Jährigen. Eine Streife des Polizeireviers Neckargemünd stellte im Rahmen der Unfallaufnahme fest, dass der 33-jährige Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Ob der Mann bereits zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Über eine Fahrerlaubnis zum Führen eines Radladers im öffentlichen Straßenverkehr verfügte der Mann nicht. Der 33-Jährige musste mit zur Wache und dort eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

