POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Spursperrung nach Verkehrsunfall, PM Nr. 3

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Gegen 13 Uhr konnte der nach einem Auffahrunfall gesperrte rechte Fahrstreifen wieder frei gegeben werden. Damit ist die Fahrspur in Richtung Mannheim uneingeschränkt für den Verkehr freigegeben.

  • 27.10.2025 – 12:38

    POL-MA: Heidelberg: Bus fährt sich auf abschüssiger Straße fest, PM Nr. 1

    Heidelberg (ots) - Um kurz nach 11 Uhr wurde am Montag der Polizei gemeldet, dass ein Reisebus sich im Bereich der Straßen Hausackerweg und Am Rosenbusch festgefahren habe. Nach aktuellem Stand fuhr der Bus vom Heidelberger Schloss kommend die steile Straße in Richtung Schlierbacher Landstraße hinab. In einer Spitzkurve geriet der Bus in eine Schieflage und fuhr ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:10

    POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gebäudebrand, PM Nr. 2

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Gegen 17:30 Uhr wurde am Sonntag der Polizei ein Brand in einem mehrgeschossigen Haus in der Heidelberger Straße gemeldet. Nach aktuellem Ermittlungsstand entstand das Feuer aus bislang unbekanntem Grund im Dachgeschoss. Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser verhindern. Der Brand führte ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 09:20

    POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Spursperrung nach Verkehrsunfall, PM Nr. 2

    Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots) - Um kurz nach 8 Uhr kam es am Montag auf der BAB 6 bei Dielheim in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Verkehrsunfall. Nach aktuellem Erkenntnisstand musste ein Sattelzug aufgrund einer Staubildung auf dem rechten Fahrstreifen anhalten. Die Fahrerin eines Opel bemerkte dies zu spät und ...

    mehr
