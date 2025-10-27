POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Spursperrung nach Verkehrsunfall, PM Nr. 3
Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)
Gegen 13 Uhr konnte der nach einem Auffahrunfall gesperrte rechte Fahrstreifen wieder frei gegeben werden. Damit ist die Fahrspur in Richtung Mannheim uneingeschränkt für den Verkehr freigegeben.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell