Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine unbekannte Täterschaft öffnete in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam zwei Zigarettenautomaten in der Kirchenstraße sowie der Hockenheimer Straße und entwendete hieraus Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise auf einen Täter oder eine Täterin gibt es bisher nicht. Das Polizeirevier Wiesloch sucht nun nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

