Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis: Baumstumpf in Brand - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 15:50 Uhr musste die Feuerwehr Eschelbronn einen brennenden Baumstumpf in der Nähe eines Waldpavillons im Bereich des Schloßwaldwegs löschen. Ein Spaziergänger bemerkte den rauchenden morschen Baumstumpf und alarmierte die Einsatzkräfte. Glücklicherweise griff das Feuer nicht auf den angrenzenden Wald über und konnte rasch durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ersten Ermittlungen zufolge besteht der Verdacht, dass der Baumstumpf mutwillig in Brand gesetzt wurde. Daher sucht das Polizeirevier Sinsheim nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

