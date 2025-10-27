PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in ein Lokal - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Einbruch in ein Lokal.

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 23:30 Uhr am Donnerstag und 09:00 Uhr am Freitag Zutritt zu einem Lokal in der Hansastraße. Die Unbekannten gelangten ersten Ermittlungen zufolge über ein Fenster ins Innere des Lokals und entwendeten hier die hinter der Theke befindliche Kasse.

Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens ist bisher nicht bekannt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Personen, welche sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich beim Kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Arne Falter
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

