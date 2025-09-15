Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Dachstuhlbrand in Vellmar: Ursache offenbar technischer Defekt
Kassel (ots)
Vellmar (Landkreis Kassel):
Am Samstagmorgen kam es gegen 5:10 Uhr zu einem Brand in einer Doppelhaushälfte im Zeller Ring im Vellmarer Stadtteil Frommershausen. Die zu dieser Zeit anwesenden Bewohner hatten das Feuer, das nach bisherigen Erkenntnissen auf dem Dachboden ausbrach, glücklicherweise rechtzeitig bemerkt und konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand und die Flammen griffen teilweise auf das Nachbargebäude über. An dem Wohnhaus entstand erheblicher Sachschaden, der sich ersten, vorsichtigen Schätzungen zufolge auf rund 350.000 Euro beläuft. Beide Doppelhaushälften sind zurzeit nicht bewohnbar.
Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben die Brandstelle am heutigen Montagmorgen aufgesucht. Hinweise auf Straftaten liegen den Ermittlern bislang nicht vor, aktuell gehen sie von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die Ermittlungen dauern an.
Rückfragen bitte an:
Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle
Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell