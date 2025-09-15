Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dachstuhlbrand in Vellmar: Ursache offenbar technischer Defekt

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Am Samstagmorgen kam es gegen 5:10 Uhr zu einem Brand in einer Doppelhaushälfte im Zeller Ring im Vellmarer Stadtteil Frommershausen. Die zu dieser Zeit anwesenden Bewohner hatten das Feuer, das nach bisherigen Erkenntnissen auf dem Dachboden ausbrach, glücklicherweise rechtzeitig bemerkt und konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand und die Flammen griffen teilweise auf das Nachbargebäude über. An dem Wohnhaus entstand erheblicher Sachschaden, der sich ersten, vorsichtigen Schätzungen zufolge auf rund 350.000 Euro beläuft. Beide Doppelhaushälften sind zurzeit nicht bewohnbar.

Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben die Brandstelle am heutigen Montagmorgen aufgesucht. Hinweise auf Straftaten liegen den Ermittlern bislang nicht vor, aktuell gehen sie von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell