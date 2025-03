Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: 35-Jähriger wegen versuchter Erpressung im Zusammenhang mit Dachdeckarbeiten in Untersuchungshaft

Sinsheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Am 26.02.2025 begaben sich vier Täter in Sinsheim zum Anwesen eines lebensälteren Ehepaares und boten an, das Dach ihrer Scheune mit Wellblech für einen Preis von 6.800 Euro neu zu decken. Obwohl zunächst versichert worden war, dass keine weiteren Kosten hinzukommen würden, forderten die Beschuldigten im Verlauf der Arbeiten weitere Zahlungen über insgesamt 40.500 Euro, welche durch das Ehepaar bezahlt wurden. Nachdem die Arbeiten schließlich am 03.03.2025 abgeschlossen waren, forderte der 35-Jährige weitere 35.000 Euro von den Geschädigten. Als diese sich zunächst weigerten diese Zahlung zu erbringen, kündigte der Beschuldigte an, das Dach wieder abzudecken und die Luft aus den Reifen des Fahrzeugs der Geschädigten zu lassen, wenn diese nicht sofort bezahlen würden. Daraufhin kontaktierte die geschädigte Ehefrau ihren Bankberater, um ein entsprechendes Darlehen aufzunehmen. Der angerufene Bankberater erkannte indes, dass die Geschädigten Opfer einer Straftat waren und riet, die Polizei zu alarmieren. Die herbeigerufene Polizei konnte die Täter am Wohnsitz der Geschädigten vorläufig festnehmen. Gegen den Beschuldigten, der das Ehepaar zur letzten Zahlung veranlassen wollte, wurde wegen des Verdachts der versuchten Erpressung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg durch die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim und der Staatsanwaltschaft Heidelberg dauern an. Es handelt sich vorliegend um eine bekannte Masche, weswegen dringend davon abgeraten wird, sich auf vermeintlich günstige Reparaturen durch fahrende Handwerker einzulassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell