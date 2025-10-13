Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Friolzheim - Alkoholisiert am Steuer: Sachschaden verursacht

Friolzheim (ots)

Am frühen Montagmorgen ist eine 26 Jahre alte Pkw-Fahrerin auf der K 4565 verunfallt und hat hierbei zwei Leitpfosten und ein Verkehrszeichen beschädigt.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr die 26-Jährige mit ihrem Mercedes, kurz nach Mitternacht, die Kreisstraße von Tiefenbronn kommend in Fahrtrichtung Wimsheim. In einer langgezogenen Rechtskurve kam sie von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen. Ihr Fahrzeug musste im Anschluss abgeschleppt werden. Die Fahrerin selbst wurde durch den Unfall augenscheinlich nicht verletzt. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die 26-Jährige musste ihren Führerschein abgeben und sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Sabine Maag, Pressestelle

