Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mönsheim - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Mönsheim (ots)

Alkoholisiert ist am Freitagabend ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Landesstraße 1177 mit einem an einer Ampel wartenden Porsche kollidiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Mann mit seinem Mercedes gegen 21:00 Uhr von Weissach in Richtung Mönsheim. Als er an einer Ampel nach rechts abbiegen wollte, kam er offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung nach links aus der Rechtskurve ab. Schließlich prallte er gegen einen an der Ampel stehenden Pkw, welcher in Richtung Weissach fahren wollte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der 37-Jährige musste neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

