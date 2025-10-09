PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251009-1: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Auto eingeklemmt

Kerpen (ots)

Polizisten sperren Unfallörtlichkeit für mehrere Stunden

Bei einem Verkehrsunfall in Kerpen-Horrem am Mittwochnachmittag (8. Oktober) sind eine Autofahrerin (25) und ihr Beifahrer (27) schwer verletzt worden. Eine weitere Unfallbeteiligte (42) erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzten in Krankenhäuser.

Laut ersten Erkenntnissen soll die 25-Jährige und ihr Beifahrer gegen 16:30 Uhr auf der Straße "Am Meisenberg" in Fahrtrichtung der Landesstraße (L) 361 unterwegs gewesen sein. Zeugen berichten, dass die Frau mit ihrem Toyota nach rechts in den Grünstreifen gefahren sein soll. Anschließend habe sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, sei mit der rechten Fahrzeugseite gegen eine Leitplanke gefahren und anschließend mit dem Auto der 42-Jährigen im Gegenverkehr zusammengestoßen.

Bei dem Aufprall verformte sich der Toyota der jungen Frau so stark, dass sie und ihr Beifahrer eingeklemmt wurden. Rettungskräfte befreit die beiden aus dem stark beschädigten Fahrzeug.

Alarmierter Polizisten sperrten die Straße, die um den Horremer Bahnhof führt, bis etwa 18.30 Uhr komplett ab. Sie dokumentierten Spuren, hielten Zeugenaussagen fest und kümmerten sich um den Abtransport der beschädigten Autos. Anschließend fertigten sie eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 15:38

    POL-REK: 251008-4: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau

    Kerpen (ots) - Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht mit einem Lichtbild nach einer als vermisst gemeldeten Frau (72) aus Kerpen. Umfangreiche Ermittlungen und Suchmaßnahmen nach ihrem Verbleib waren bislang erfolglos. Ein Foto der Frau ist im Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht. Das Bild steht unter folgendem Link zum ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 15:27

    POL-REK: 251008-3: Alkoholisierter Autofahrer erscheint auf Polizeiwache

    Brühl (ots) - Atemalkoholvortest zeigte mehr als 1,6 Promille Am Dienstagabend (7. Oktober) ordneten Polizisten in Brühl eine Blutprobe bei einem Autofahrer (41) an, der zur Polizeiwache kam. Die Ermittlungen der Beamten des Verkehrskommissariats dauern an. Gegen 19.30 Uhr beobachtete ein Polizist, wie ein Mann mit seinem Auto auf den Parkplatz der Wache an der ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 13:57

    POL-REK: 251008-2: Schockanruf - Seniorin wurde misstrauisch

    Bergheim (ots) - Geldforderung mit einer Lüge Eine Seniorin (73) aus Bergheim erhielt am Dienstagmittag (7. Oktober) einen Schockanruf. Sie wurde misstrauisch und informierte die Polizei. Laut ersten Informationen habe am Dienstag gegen 13.30 Uhr das Telefon der Bergheimerin geklingelt. Dort habe sich eine weinende Frau gemeldet, die sich als die Tochter der Seniorin ausgab. Sie gab an, es sei etwas Schlimmes passiert. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren