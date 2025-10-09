Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251009-1: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Auto eingeklemmt

Kerpen (ots)

Polizisten sperren Unfallörtlichkeit für mehrere Stunden

Bei einem Verkehrsunfall in Kerpen-Horrem am Mittwochnachmittag (8. Oktober) sind eine Autofahrerin (25) und ihr Beifahrer (27) schwer verletzt worden. Eine weitere Unfallbeteiligte (42) erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzten in Krankenhäuser.

Laut ersten Erkenntnissen soll die 25-Jährige und ihr Beifahrer gegen 16:30 Uhr auf der Straße "Am Meisenberg" in Fahrtrichtung der Landesstraße (L) 361 unterwegs gewesen sein. Zeugen berichten, dass die Frau mit ihrem Toyota nach rechts in den Grünstreifen gefahren sein soll. Anschließend habe sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, sei mit der rechten Fahrzeugseite gegen eine Leitplanke gefahren und anschließend mit dem Auto der 42-Jährigen im Gegenverkehr zusammengestoßen.

Bei dem Aufprall verformte sich der Toyota der jungen Frau so stark, dass sie und ihr Beifahrer eingeklemmt wurden. Rettungskräfte befreit die beiden aus dem stark beschädigten Fahrzeug.

Alarmierter Polizisten sperrten die Straße, die um den Horremer Bahnhof führt, bis etwa 18.30 Uhr komplett ab. Sie dokumentierten Spuren, hielten Zeugenaussagen fest und kümmerten sich um den Abtransport der beschädigten Autos. Anschließend fertigten sie eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

