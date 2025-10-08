Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251008-3: Alkoholisierter Autofahrer erscheint auf Polizeiwache

Brühl (ots)

Atemalkoholvortest zeigte mehr als 1,6 Promille

Am Dienstagabend (7. Oktober) ordneten Polizisten in Brühl eine Blutprobe bei einem Autofahrer (41) an, der zur Polizeiwache kam. Die Ermittlungen der Beamten des Verkehrskommissariats dauern an.

Gegen 19.30 Uhr beobachtete ein Polizist, wie ein Mann mit seinem Auto auf den Parkplatz der Wache an der Rheinstraße fuhr. Er sei auf der Fahrerseite ausgestiegen und in die Wache gegangen. Der Beamte bemerkte im Gespräch mit dem Autofahrer Alkoholgeruch. Zudem gab der Mann an, Alkohol getrunken zu haben.

Ein Vortest zeigte ein Ergebnis von mehr als 1,6 Promille. Ein Arzt entnahm auf Anordnung eine Blutprobe. Zudem stellten sie den Führerschein des nunmehr Beschuldigten sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell