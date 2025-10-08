PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251008-3: Alkoholisierter Autofahrer erscheint auf Polizeiwache

Brühl (ots)

Atemalkoholvortest zeigte mehr als 1,6 Promille

Am Dienstagabend (7. Oktober) ordneten Polizisten in Brühl eine Blutprobe bei einem Autofahrer (41) an, der zur Polizeiwache kam. Die Ermittlungen der Beamten des Verkehrskommissariats dauern an.

Gegen 19.30 Uhr beobachtete ein Polizist, wie ein Mann mit seinem Auto auf den Parkplatz der Wache an der Rheinstraße fuhr. Er sei auf der Fahrerseite ausgestiegen und in die Wache gegangen. Der Beamte bemerkte im Gespräch mit dem Autofahrer Alkoholgeruch. Zudem gab der Mann an, Alkohol getrunken zu haben.

Ein Vortest zeigte ein Ergebnis von mehr als 1,6 Promille. Ein Arzt entnahm auf Anordnung eine Blutprobe. Zudem stellten sie den Führerschein des nunmehr Beschuldigten sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 13:57

    POL-REK: 251008-2: Schockanruf - Seniorin wurde misstrauisch

    Bergheim (ots) - Geldforderung mit einer Lüge Eine Seniorin (73) aus Bergheim erhielt am Dienstagmittag (7. Oktober) einen Schockanruf. Sie wurde misstrauisch und informierte die Polizei. Laut ersten Informationen habe am Dienstag gegen 13.30 Uhr das Telefon der Bergheimerin geklingelt. Dort habe sich eine weinende Frau gemeldet, die sich als die Tochter der Seniorin ausgab. Sie gab an, es sei etwas Schlimmes passiert. ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 12:46

    POL-REK: 251008-1: Scheibe eines Barbershops eingeschlagen - Zeugensuche

    Pulheim (ots) - Zeuge hörte lautes Klirren Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei unbekannten Tätern. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Mittwoch (8. Oktober) in einen Barberschop in Pulheim eingebrochen zu sein. Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren