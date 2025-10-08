PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251008-1: Scheibe eines Barbershops eingeschlagen - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Zeuge hörte lautes Klirren

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei unbekannten Tätern. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Mittwoch (8. Oktober) in einen Barberschop in Pulheim eingebrochen zu sein.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand habe ein Zeuge gegen 4.45 Uhr ein lautes Klirren in der Venloer Straße gehört. Als er aus dem Fenster geschaut habe, soll er gesehen haben, wie zwei dunkel gekleidete Männer in Richtung Steinstraße davongelaufen seien.

Alarmierte Polizisten stellten vor Ort fest, dass eine Scheibe eingeschlagen worden war. Beamte sicherten vor Ort die Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 15:16

    POL-REK: 251007-2: Zeugensuche nach Raub auf Supermarktmitarbeiter

    Bergheim (ots) - Eine Unbekannte soll am Montagabend (6. Oktober) einen Mitarbeiter eines Verbrauchermarkts in Bergheim bedroht haben und Geld aus der Kasse geraubt haben. Die Frau soll zur Tatzeit eine türkis-blaue Mütze, einen schwarzen Schal vor dem Gesicht, eine schwarze Fleecejacke mit Kapuze, graue Handschuhe, eine dunkelblaue Jogginghose mit einem Logo auf dem ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 13:18

    POL-REK: 251007-1: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugensuche

    Frechen (ots) - Unfallbeteiligter fuhr nach Zusammenstoß davon Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (1. Oktober) in Frechen ist eine Radfahrerin (27) leicht verletzt worden. Eine weitere Person, die am Unfall beteiligt gewesen sein soll, ist nach dem Zusammenstoß davongefahren. Der oder die Unbekannte sei in einem roten Cabrio der Marke Audi unterwegs gewesen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren