Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251008-1: Scheibe eines Barbershops eingeschlagen - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Zeuge hörte lautes Klirren

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei unbekannten Tätern. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Mittwoch (8. Oktober) in einen Barberschop in Pulheim eingebrochen zu sein.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand habe ein Zeuge gegen 4.45 Uhr ein lautes Klirren in der Venloer Straße gehört. Als er aus dem Fenster geschaut habe, soll er gesehen haben, wie zwei dunkel gekleidete Männer in Richtung Steinstraße davongelaufen seien.

Alarmierte Polizisten stellten vor Ort fest, dass eine Scheibe eingeschlagen worden war. Beamte sicherten vor Ort die Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

