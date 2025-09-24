Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20250924-1-PDNMS-Möglicher Diebstahl einer Geldbörse in Eckernförde - Polizei sucht Geschädigte

Eckernförde (ots)

Am 20.09.2025 kam es in einem Supermarkt in der Ostlandstraße in Eckernförde vermutlich zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Die Kriminalpolizei in Eckernförde sucht nun die Geschädigte.

Am 20.09.2025 kam es gegen 09:45 Uhr vermutlich zu einem Diebstahl einer Geldbörse in einem Supermarkt der Ostlandstraße, Eckernförde. Die Tat konnte erst im Nachhinein anhand von Videoaufzeichnungen eingesehen und rekonstruiert werden.

Die vermeintliche Geschädigte wird beschrieben:

- 70-80 Jahre alt - schlank - Rollator mitgeführt - graues Haar - weiße Steppjacke - schwarze Stoffhose

Der mögliche Tatverdächtige kann beschrieben werden:

- schwarzer Vollbart - weißes T-Shirt - weiße Hose - weiße Cappy - weiße Schuhe - schwarze Umhängetasche

Es werden nun mögliche Zeugen der Tat sowie die Geschädigte gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Eckernförde unter 04351-89212600 in Verbindung zu setzen.

