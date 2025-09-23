PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Osterrönfeld - Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise

Osterrönfeld (ots)

Von Freitag dem 19.09.2025 auf Samstag den 20.09.2025, kam es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl im Mühlenweg in Osterrönfeld.

Nach ersten Erkenntnissen wurde die Kellertür aufgebrochen, um sich Zugang zum betroffenen Einfamilienhaus zu verschaffen. Anschließend wurde das Gebäude nach Stehlgut durchsucht.

Hinweise auf mögliches Stehlgut liegen aktuell nicht vor, da sich die Bewohner zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme im Urlaub befanden.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im betroffenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich Mühlenweg gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04331-2080 bei der Kriminalinspektion Rendsburg oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sebastian Koch
Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

