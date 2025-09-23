Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20250922-1-1-pdnms-Update Streit in Neumünsteraner Innenstadt

Neumünster (ots)

Am 19.September 2025 kam es in der Innenstadt von Neumünster, Kieler Straße // Kuhberg gegen 16:00 Uhr zu einem Streit zwischen drei Personen. Hierbei wurde ein 32-Jähriger durch einen 37-jährigen Algerier mit einem Messer verletzt; die dritte beteiligte Person blieb unverletzt. Zeugenangaben zufolge haben mehrere Personen Videoaufnahmen des Tatgeschehen gefertigt.

Daher wurde ein Hinweisportal freigeschaltet, auf dem Videoaufnahmen und Lichtbilder - auch anonym- hochgeladen werden können. Das Portal ist unter folgendem Link erreichbar: https://sh.hinweisportal.de/~portal/de/select

Die Kriminalpolizei bittet weiterhin darum, dass sich Zeugen unter 04321-9450 melden und außerdem darum, mögliche Videoaufnahmen auf dem Hinweisportal hochzuladen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell