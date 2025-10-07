Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251007-1: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugensuche

Frechen (ots)

Unfallbeteiligter fuhr nach Zusammenstoß davon

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (1. Oktober) in Frechen ist eine Radfahrerin (27) leicht verletzt worden. Eine weitere Person, die am Unfall beteiligt gewesen sein soll, ist nach dem Zusammenstoß davongefahren. Der oder die Unbekannte sei in einem roten Cabrio der Marke Audi unterwegs gewesen.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch der oder die Unbekannte wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Ermittlungen zufolge sei die 27-Jährige gegen 6.40 Uhr auf dem Radweg der Holzstraße aus Köln kommend gefahren. An der Einmündung zur Kölner Straße habe sie die Holzstraße überquert und beabsichtigt, die Kölner Straße über den Radweg zu überqueren, um in Richtung Europaallee weiterzufahren. Dabei habe sie der rote Audi, der von der Kölner Straße nach rechts auf die Holzstraße in Richtung Bonnstraße abgebogen sei, erfasst. Sie sei gestürzt und habe sich die leichten Verletzungen zugezogen.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren und nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell