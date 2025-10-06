Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251006-3: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Pulheim (ots)

Kollision mit E-Scooterfahrer

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (3. Oktober) in Pulheim-Brauweiler ist ein Pedelecfahrer (87) lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Mittlerweile befindet sich der 87-Jährige außer Lebensgefahr.

Ersten Ermittlungen zufolge sei ein E-Scooterfahrer (15) gegen 13.45 Uhr vor einem Zeugen (15) auf der Von-Werth-Straße von der Bonnstraße kommend in Richtung Ohmstraße gefahren. Gleichzeitig sei der 87-Jährige auf einem Pedelec hinter den beiden Jugendlichen gefahren und habe beabsichtigt, die E-Scooterfahrer zu überholen. Aufgrund einer Fahrbahnverengung in Höhe der Hausnummer 161 sei der 15-Jährige nach links ausgewichen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Senior. Der Mann stürzte und zog sich die schweren Verletzungen zu. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der 87-Jährige keinen Helm getragen.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Vor Ort unterstützte ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Aachen die Beamten bei der Unfallaufnahme. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten Einsatzkräfte die Von-Werth-Straße zwischen der Ohmstraße und der Otto-Hahn-Straße bis etwa 17.15 Uhr ab. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell