Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251006-1: Polizisten stellen mutmaßliche Graffitisprayer

Pulheim (ots)

Ermittler stellen Spraydosen und weitere Tatmittel sicher

Polizisten haben in der Nacht zu Freitag (3. Oktober) in Pulheim zwei tatverdächtige Sprayer (17, 20) gestellt. Die Männer stehen im Verdacht mehrere Verteilerkästen mit Farbe besprüht zu haben.

Gegen 1 Uhr erkannten Polizisten auf Streife drei vermummte Personen in einem Hinterhof an der Albrecht-Dürer-Straße. Beim Erblicken des Streifenwagens versuchten sie zu flüchten. Den Beamten gelang es, einen 20-Jährigen festzuhalten.

Bei der Überprüfung der Person und der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Polizisten mehrere Spraydosen in seinem Rucksack. Kurz zuvor stellten die Beamten in unmittelbarer Nähe einen frisch besprühten Verteilerkasten fest. Kriminalbeamte fanden später noch einen Kasten der neu aufgesprühte Farben aufwies.

Im Rahmen der Sachverhaltsklärung vor Ort erschien ein weiterer Tatverdächtiger (17). Neben den Mobiltelefonen und den Spraydosen stellten die Beamten auch Arbeitshandschuhe der beiden Männer sicher. Nach Personalienfeststellung wurden beide entlassen.

Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats prüfen, ob die beiden Männer für weitere Taten in Betracht kommen. Seit Beginn des Jahres sind diverse Verteilerkästen in Pulheim auf die gleiche Art und Weise beschädigt worden. Die Beschuldigten müssen sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten. (hw)

