Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Autofahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Pulheim - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (03.10.2025) ist ein Autofahrer (49 Jahre) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Sachstand habe der Fahrer eines VW im Kreuzungsbereich Bonnstraße/Venloer Straße in Pulheim das Rotlicht der Lichtzeichenanlage missachtet und sei aus Richtung Frechen kommend in den Kreuzungsbereich in Richtung Köln eingefahren. Der 49 Jahre alte Fahrer eines Ford, der auf der Venloer Straße in Richtung Pulheim unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei verletzte sich der Fahrer des Ford.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats übernommen. (pk)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell